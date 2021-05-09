بياوي: الفجيرة يدخل لقاء عجمان بكامل تركيزه

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

قال مدرب الفجيرة، ناصيف بياوي، إن «اللاعبين لم يقصروا في مباراة خورفكان، رغم حاجتهم الماسة إلى الفوز لتجنب الهبوط». وشدد بعد التعادل السلبي في الجولة 25، أول من أمس، على أن: الفجيرة دخل المباراة برغبة قوية في الفوز، وكنا قادرين على ذلك لكن الظروف لم تخدمنا.

وأكد أن الفجيرة سيدخل مباراة المصير أمام عجمان في الجولة المقبلة بكامل تركيزه لتحقيق الفوز.

وبخصوص عدم اشراك العراقي محمد مصطفى، قال إن «تكتيك المباراة كان يحتاج لتعزيز خط الوسط، وإنه كان بحاجة إلى إشراك لاعب خبرة، بينما محمد مصطفى يبلغ من العمر 20 سنة، وقد لا يُحسن التعامل مع الضغط».

من جهته، قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، في المؤتمر الصحافي: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، بسبب ظروف المنافسة على البقاء للفجيرة». وتابع: «في النهاية التعادل عادل للفريقين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news