فريق الإمارات يهيمن على ميداليات بطولة «التارجت سبرنت» للرماية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

توج فريقا الإمارات للرجال والسيدات بلقب بطولة الإمارات لـ«التارجت سبرنت»، خامسة البطولات التي ينظمها اتحاد الرماية هذا الموسم، في ظل إجراءات احترازية صارمة. وأقيمت البطولة بميادين نادي مصفوت في عجمان، بمشاركة قياسية واسعة من الجنسين.

وتوج فريق الإمارات بطلاً لفئة الرجال على صعيد الفرق والفردي، حيث حصد ذهب البطولة بعد أن حل في المركز الاول ونال الكأس برصيد 18.18 نقطة، وضم أحمد خالد الكعبي وأحمد علي الكعبي وخليفة حمد الجابري. في المقابل احتل فريق العين المركز الثاني ونال الفضية برصيد 19.19 نقطة، بينما نال كأس المركز الثالث والبرونزية فريق مصفوت برصيد 20.09 نقطة.

أما على صعيد الفردي رجال، فقد ذهبت الذهبية إلى لاعب فريق الإمارات سالمين الشامسي بعد ان جمع 5.49 نقاط وحل زميله حمد الكعبي ثانياً ونال الميدالية الفضية برصيد 5.59 نقاط، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب لاعب مصفوت عادل النعيمي برصيد 6.06 نقاط.

وعلى صعيد السيدات توشح فريق الإمارات بالذهب برصيد 24.11 نقطة، فيما حل ثانياً فريق نادي العين برصيد 30.76 نقطة، وجاء ثالثاً فريق مصفوت برصيد 32.72 نقطة.

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