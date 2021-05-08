فاز بالأربعة ليلة إعلان هبوطه.. ماذا قال مدرب حتا؟

المصدر: معاذ كمبال - دبي

قال مدرب فريق حتا الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش إنه لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يحقق فريقه نتيجة كبيرة بالفوز على منافسهم فريق اتحاد كلباء برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد في حتا ضمن الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وهبط "الإعصار" رسمياً من مسابقة دوري الخليج العربي على الرغم من الفوز قبل جولة من نهاية الموسم.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: "سأكون صادقاً، وأقول أن نتيجة المباراة كانت كبيرة وغير متوقعة بالنسبة لي".

وتابع: "أشكر كل لاعبي فريق على العمل الذي قدموه في المباراة وكانوا مسيطرين على مجريات المباراة".

وأكمل: "صحيح أن الفوز كان متأخراً ولكن من الجيد أن نحقق الانتصار، عموماً سعيت لأن أمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في لقاء اليوم والمواجهة القادمة من أجل التحضير للموسم الجديد".

وأختتم: "أدرك صعوبة الأمر بالنسبة للفريق في المحافظة على بعض اللاعبين المؤثرين في الموسم القادم لكننا سنحاول منذ الأن البناء للموسم المقبل".

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