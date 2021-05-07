حتا يحتاج إلى نقاط كلباء وكثير من الحظ للبقاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف حتا ضيفه اتحاد كلباء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الخليج العربي، وعينه على تحقيق معجزة تبقيه في دوري الخليج العربي لكرة القدم، تتمثل في فوزه مساء اليوم، وتحقيق النصر أيضاً في مباراته الأخيرة أمام العين مقابل تعرض الفجيرة للخسارة في مبارياته الثلاث المتبقية، ما يعني أنه سيكون بحاجة لحظ كبير لتحقيق ذلك.

ويمتلك حتا تسع نقاط في المركز الأخير، بعد الفجيرة (14 نقطة)، وعجمان (15 نقطة)، بينما بلغ رصيد ضيفه اتحاد كلباء (36 نقطة) في المركز السابع، ولم يسبق لحتا الفوز على اتحاد كلباء في أي من المباريات التي جمعت الفريقين سابقاً في دوري الخليج العربي، كما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفي المقابل، يتطلع اتحاد كلباء إلى نيل ثلاث نقاط ثمينة بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الجزيرة مع العين، للانقضاض على المركز السادس في حال فاز هو والجزيرة في المباراتين، ما سيعطي حافزاً كبيراً لـ«النمور» لتقديم مباراة مميزة فنياً لتحقيق ذلك.

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