صحيفة يابانية: نكاجيما مرّ بأسوأ مواسمه مع بورتو والعين

المصدر: معاذ كمبال - العين

صنّفت صحيفة «اريا دوت» اليابانية موسم لاعب العين، شويا ناكاجيما، مع فريقَي بورتو البرتغالي والعين بأنه أحد أصعب المواسم التي مرت على اللاعب، خصوصاً أنه كان قد بدأ استعادة مستواه، عقب انتقاله إلى صفوف «الزعيم» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق بورتو، لكن الإصابة تسببت في معاناة اللاعب الذي كان يبحث عن استعادة مستواه السابق للعودة للمنافسة مع ناديه الأوروبي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته أول من أمس، إن الظرف الصعب الذي واجهه ناكاجيما منذ وصوله إلى بورتو، وما تلاه من صعوبات التأقلم على الأوضاع عقب تفشي فيروس «كورونا»، جعل الأمور معقدة، ما تسبب في فقدان مقعده في تشكيلة الفريق، لذلك وافق على خطوة الإعارة لصفوف العين حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور لم تسِر وفق ما كان يتمناه اللاعب الياباني الساعي لاستعادة مستواه، فتعرض لإصابة سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم، وأضافت: «عقد اللاعب الحالي حتى نهاية الموسم، سيعود اللاعب إلى ناديه لكن لن تكون لديه فرصة اللعب بحسب التقارير البرتغالية، إذ يرغب بورتو في الاستغناء عن خدماته، فيما ينظر إليه نادي العين على أنه لاعب يستحق البقاء في التشكيلة، لذا من المرجح استمراره في الفريق».

وكان شويا ناكاجيما قال في تصريحات صحافية سابقة نشرها عبر حسابه في «إنستغرام» باللغتين الإنجليزية واليابانية إنه يريد أن يعطي فترة العلاج وقتها بالكامل، حتى يتحسن ويشعر بالقدرة على ملامسة الكرة، وإنه يتطلع إلى اللعب مع العين مرة أخرى، وتمنى في الوقت نفسه أن ينجح الفريق في نهاية الموسم الحالي في أن يكون قد حقق جميع أهدافه التي وضعها مجلس الإدارة.

على جانب آخر، يختتم فريق العين، مساء اليوم، تحضيراته استعداداً للمواجهة الصعبة التي تنتظره حينما يخرج، مساء غد، لمواجهة الجزيرة على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي، ويحتل «الزعيم» المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة.

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