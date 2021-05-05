مدرب العين: اللاعبون تأثروا بالرطوبة العالية

المصدر: محمد فاضل - كلباء

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو، إن «اللاعبين تأثروا بدنياً بسبب الرطوبة العالية، خصوصاً في الشوط الثاني من لقاء كلباء». وأشار إلى أن الفريق كان يطمح إلى الفوز في الجولة 24، لكن ظروف المباراة لم تسمح له ليكتفي بالتعادل 1-1. وتابع في المؤتمر الصحافي: «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خصوصاً بعد التوقف الأخير للمنافسات والتأثر بالمناخ، وعلى الرغم من ذلك، فقد بذلنا جهداً طيباً وسنحت لنا ثلاث فرصة محققة».

في المقابل، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي: «إن طموحهم كان تحقيق الفوز على فريق كبير، وإن هدفهم الاستمرار في حصد النقاط خلال الجولتين المقبلتين».

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