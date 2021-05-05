قويض بعد الخسارة أمام النصر: «غلطة الشاطر بألف»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

عزا مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، خسارة فريقه أمام النصر إلى قلة الخبرة التي عاناها فريقه بسبب غياب سبعة لاعبين دفعة واحدة عن التشكيلة الأساسية لظروف مختلفة. وكان الظفرة خسر من النصر 2/‏‏3 في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، وجاءت الهزيمة بهدف في الدقيقة 95.

وقال قويض: «غلطة الشاطر بألف، فقد ارتكبنا بعض الأخطاء الفردية جراء قلة خبرة لاعبينا، وسنحت لنا أربع فرص سهلة للتسجيل، ولو كنا نلعب ضد فريق آخر غير النصر لسجلنا منها».

في جانب آخر، قال مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز: «إن سعادته كانت أكبر بسبب التركيز الشديد لفريقه حتى آخر لحظة، ما منحهم الفوز أمام الظفرة». وتابع في المؤتمر الصحافي: «لاعبونا استمروا في مساعيهم للعودة إلى التقدم، وأنا سعيد أن مساعيهم قد تكللت بالنجاح وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة ارتقت بترتيب (العميد) في جدول المسابقة».

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