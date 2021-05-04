الشارقة يضع حتا على حافة الهبوط لدوري الهواة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد الثلاثي سالم صالح وخالد باوزير والبرازيلي أنتونيو جونيور فريق الشارقة لتحقيق فوز ثمين على حتا بثلاثة أهداف نظيفة، الإثنين، في الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الشارقة رصيده إلى 45 نقطة في حين تجمد رصيد حتا عند تسع نقاط فقط في المركز الأخير على لائحة ترتيب الدوري ويصبح على حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق اللاعب سالم صالح "60"، وأضاف خالد باوزير الهدف الثاني "65"، وقضى اللاعب البديل البرازيلي أنتونيو جونيور على أي أمل حتا في العودة إلى أجواء المباراة بالهدف الثالث "82".

وعلى الرغم من أن الشارقة عانى كثيرا في الشوط الأول، إلا أنه حسم المجريات في الشوط الثاني بعدما سيطر على مجريات اللقاء تماما مستغلال تراجع حتا وانهياره مستغلاً التغييرات التي قام بها مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري التي منحت فريقه الأفضلية في المباراة.



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