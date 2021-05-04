شباب الأهلي ينافس الهلال على ضم جواو بيدرو

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن شباب الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو قادماً من كالياري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة «إيلبالون جونفياتو» الإيطالية أن شباب الأهلي ينافس الهلال السعودي على ضم هداف كالياري في الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، مشيرة إلى أن «الزعيم» أبدى رغبته في التعاقد مع بيدرو لقيده بدلاً من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بينما استفسر شباب الأهلي عن إمكانية ضم اللاعب البرازيلي وأبدى اهتمامه في التعاقد معه.

ويعد جواو بيدرو (29 عاماً) من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، إذ لعب 33 مباراة وأحرز 15 هدفاً، بينما صنع ثلاثة أهداف لفريق كالياري، الذي انضم إلى صفوفه في 2014 قادماً من أستوريل البرتغالي مقابل 1.3 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الإيطالي حتى يونيو 2023، بينما تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

• بيدرو من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، إذ لعب 33 مباراة وأحرز 15 هدفاً، بينما صنع ثلاثة أهداف.

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