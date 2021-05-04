«الخدمات الاجتماعية» بطل المؤسسات الحكومية لكرة القدم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

توّج فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بلقب النسخة الثانية والعشرين من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي، إثر فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق دائرة التخطيط والمساحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. شهد المباراة رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، الدكتور طارق بن خادم.

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