شباب الأهلي يحرم بني ياس اعتلاء الصدارة.. "التعادل المر"

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

سقط فريق بني ياس في فخ التعادل السلبي مساء اليوم على ملعبه أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 23 من المسابقة ليهدر فرصة اعتلاء صدارة دوري الخليج العربي.

ورفع "السماوي" رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني خلف الجزيرة (51 نقطة)، بينما أضاف شباب الأهلي النقطة 44 في المركز الخامس.

وكان بني ياس أمام فرصة استعادة الصدارة التي فقدها في الجولة الماضية، إذ أن منافسه الجزيرة وقع في فخ التعادل الإيجابي أيضاً خارج ملعبه 1-1 أمام عجمان، قبل جولتين فقط على نهاية الموسم.

وسيخرج بني ياس في الجولة المقبلة لمواجهة الظفرة، فيما يختتم الموسم على ملعبه بلقاء الوحدة، في المقابل يستقبل الجزيرة منافسه العين في المواجهة المقبلة، وينهي موسمه بلقاء خورفكان.

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