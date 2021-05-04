المولدوفي فيوريل بطل «الإمارات الدولية للشطرنج الخاطف» على الرقعة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

توّج المولدوفي فيوريل أيورداشيسكو بطلاً لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للشطرنج الخاطف، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، أول من أمس، في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهي البطولة الأولى التي ينظمها الاتحاد على الرقعة، منذ أن خيمت جائحة فيروس كورونا بظلالها على الأنشطة والمسابقات الرياضية الحضورية.

وحل لاعب المنتخب الوطني للرجال للشطرنج ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن، في المركز الثاني، فيما جاء لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج عمران الحوسني ثالثاً.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة، فوزية عباس، أن البطولة أقيمت على النظام السويسري شطرنج خاطف من سبع جولات، حيث شارك في البطولة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، منهم 13 لاعباً من حملة الألقاب.

وقال بيان صحافي: «شارك على رأس اللاعبين من حملة لقب أستاذ دولي كبير كل من لاعب المنتخب الوطني للرجال للشطرنج ونادي الشارقة سالم عبدالرحمن، والمولدوفي فيوريل أيورداشيسكو، والأوكراني كوماروف ديمتري، والكوبي والتر أرينسيبيا، واليوناني جريفاس أفستراتيوس، ومن حملة لقب أستاذ دولي المغربي مخلص العدناني، والأميركي علي فرحات، والروسي إدوارد كانتر، ولاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج عمران الحوسني، ومن حملة لقب أستاذ اتحاد دولي لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج عثمان موسى، والسوري صهيب العكلة، ومن اللاعبات شاركت عائشة سرحان وريم خليل ونور خضريان من نادي فتيات الشارقة للشطرنج، كما شارك في البطولة اللاعبون سعيد السويدي وأركان محمود ومحمد عادل واللاعبتان عبلة الكعبي وخديجة أبوبكر من نادي الثقة للمعاقين».

• 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة شاركوا في البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news