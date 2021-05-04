ملادينوفيك والسدراني بطلا «الفجيرة الرمضانية للشطرنج»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز لاعب منتخب الإمارات عمار السدراني بالمركز الأول على مستوى المواطنين في بطولة الفجيرة الرمضانية للشطرنج، التي أقيمت عن بعد، واختتمت أول من أمس بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من 21 دولة، بينما فاز الصربي ايغور ملادينوفيك بالمركز الأول على مستوى البطولة، تلاه المغربي علي صبار ثانياً، ثم الفلبيني جوليوس راموس ثالثاً، بينما حل محمد سعيد اليليلي وأحمد راشد الحفيتي في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المواطنين.

وفي بقية الفئات، فاز راشد الحمادي بفئة 10 سنوات، وصقر عيسى بفئة ثماني سنوات، بينما فاز الهندي كورميهير بالمركز الأول لفئة 16 سنة، ومواطنه رافييل بفئة 14 سنة، كما وحصلت اللاعبة ميرا الحمادي على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة، واللاعبة عنود عيسى أفضل لاعبة تحت 10 سنوات.

من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله علي آل بركت، البطولة بأنها حققت الأهداف الذهنية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها في شهر رمضان المبارك.

وقال آل بركت لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بسعادة لأننا نجحنا في عبور التحدي الصعب، والبطولة قدمت نماذج مميزة من الموهوبين».

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