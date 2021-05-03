اتحاد كلباء والعين.. مالابا يرفض الهزيمة أمام لابا

المصدر: محمد فاضل - كلباء

سجل لاعبا منتخب توغو بينيل مالابا ولابا كودجو هدفي اتحاد كلباء والعين على التوالي، ليتعادل الفريقان 1-1، اليوم الاثنين، على أرض كلباء ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي، ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، والعين 38 في المركز السادس.

وعلى الرغم من ان المباراة تعد تحصيل حاصل الا انها ظهرت بشكل فني مميز، وكاد العين ان يهز شباك اتحاد كلباء بعد تسديدة سعيد جمعة التي تصدى لها جمال عبد الله في الدقيقة 8، بينما سدد لاعب كابتن احمد عامر الى جنب قائم العين 12، قبل ان يفتتح الزعيم العيناوي تسجيل الاهداف عن طريق التوغولي لابا في الدقيقة 18 عندما اكتفى بلمسة تكتيكية للكرة التي وصلته من البرازيلي ايريك جورجينيس هزت شباك حارس النمور جمال عبد الله، بعد ان غير لابا مسار الكرة لتذهب الى الزاوية البعيدة

وكاد العين أن يدرك الهدف الثاني لولا أن تسديدة البرازيلي كايو الرأسية مرت الى جانب القائم 27.

وعاد الحكم عادل النقبي الى تقنية الفيديو ( الفار) ليحتسب ضربة جزاء لاتحاد كلباء بعد تعرض مالابا للدفع من قبل سعيد جمعة سجل منها التوغولي مالابا هدف التعادل (30) ولم يحتاج وقتا طويلا للتأكد من الحالة.

وحدث التحام وشجار بين لاعب العين خالد البلوشي ولاعب كلباء السويسري مارياني فأوقف الحكم المباراة بسببها ومنح بطاقات صفراء للاعبين و لحارس العين خالد عيسى 40، وقبل نهاية الشوط الاول صوّب لابا كرة رأسية مباغتة مرت جنب القائم كادت ان تعلن الهدف الثاني (45+2).

وظهرت المباراة في الشوط الثاني بمستوى فني أفضل من قبل الفريقين، وخصوصا اتحاد كلباء الذي تحسن أداءه بعد اشراك البرازيلي رومولو سانتوس الذي بدوره صنع هجمة لزميله مارياني الذي سدد كرة قوية تصدى لها خالد عيسى ببسالة 51.

وأسهمت يقظة حارس النمور جمال عبدالله بالتصدي لهدف محقق لكرة سددها بندر الإحبابي من ضربة حرة مباشرة 55.

وأنقذ جمال كرة سددها التوغولي لابا المنفرد بالمرمى ببسالة عالية 78 وأبعدها الى ركنية بالرغم من ان حكم المباراة عاد واحتسب حالة تسلل.

واشتدت المباراة في اخر خمس دقائق بشكل مميز، ونجح خالد عيسى بالتصدي لكرة خطرة سددها سانتوس (90+3)، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل.

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