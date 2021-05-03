الحمادي يجهز على الوصل في شوط واحد.. ويعزز بقاء خورفكان

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد إسماعيل الحمادي فريق خورفكان مسافة أكبر في المنطقة الدافئة بدوري الخليج العربي، بعد تسجيله هدف الفوز لـ«النسور» على الوصل بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، على استاد الوصل في زعبيل ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي، ليرفع خورفكان رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 34 نقطة في المركز التاسع.

ورغم أن الحمادي لعب الشوط الأول فقط وخرج بداعي الإصابة، ولكن اللاعب المعار من شباب الأهلي قدم مباراة رائعة بعدما أسهم في إحراز الهدف الأول قبل أن يحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة.

وسيطر الوصل على وسط الملعب ولكن الأفضلية كانت من جانب الفريق الضيف على مستوى الهجوم، إذ هدد خورفكان مرمى «الإمبراطور» بأكثر من فرصة خطرة في أول 15 دقيقة كان أبرزها هجمة قادها إسماعيل الحمادي الذي مرر كرة جميلة خلف مدافعي الوصل وانفرد البرازيلي رافائيل دودو بالمرمى وسدد الكرة ولكن الحارس حميد عبدالله تألق في التصدي للكرة، أما البرازيلي جواو فيغريدو أهدر فرصة خطرة أمام مرمى «النسور» وسدد الكرة بجوار القائم (11).

وفي الدقيقة 25 أكد خورفكان أفضلية عندما سجل دودو الهدف الأول بعدما سدد إسماعيل الحمادي كرة رائعة ارتدت من العارضة ووصلت إلى اللاعب البرازيلي الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى، بينما كاد الوصل أن يحرز هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة لعبها البرازيلي رونالدو مينديز ولمست العارضة وخرجت إلى خارج الملعب (29).

وفي الوقت الذي ضغط فيه الوصل لإحراز الهدف الأول وسدد على سالمين كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد ديدا (30)، ارتدت الكرة إلى هجمة مرتدة ووصلت إلى المتألق إسماعيل الحمادي الذي راوغ البرازيلي سانتوس نيريس وسدد الكرة بمهارة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (31).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من الوصل وأهدر جواو فيغريدو فرصة محققة لإحراز الهدف الأول عندما لعب فابيو ليما كرة عرضية وقابلها فيغريدو بتسديد الكرة بجوار القائم (54)، في المقابل أحرز كوامي بالخطأ في مرماه الهدف الأول للوصل (94) لتنتهي المباراة بفوز «النسور» بهدفين مقابل هدف.

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