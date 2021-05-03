«خطير الخالدية» بطلاً لكأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج الجواد «خطير الخالدية»، للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، الذي أقيم أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فيما تألق كل من المهر «كلابتون»، لمالكه المير جوس ريبيرو، والمهرة «ىر بي كوداك» لكلاوديو ريباس، بمضمار سيداد جارديم، في ساو باولو بالبرازيل. من جهة أخرى، يستضيف مضمار باث السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة البريطانية، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 70) لمسافة 1600 متر، بمشاركة ثمانية خيول.

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