«تحدي أدنوك» يفتح باب المشاركة في شهر رمضان

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يفتح تحدي أدنوك في ياس الرمضاني بحلبة مرسى ياس، خلال شهر رمضان المبارك، الباب أمام هواة رياضات المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية، للمشاركة في التحدي ضمن فئات منفصلة. وستتاح المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من الجنسين من مختلف مستويات اللياقة البدنية أو الفئات العمرية، بتحدٍ لمسافة 50 ألف كيلومتر لهواة رياضتي المشي والجري، وتحدٍ لمسافة 100 ألف كيلومتر لهواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

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