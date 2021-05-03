«المقعد الآسيوي» هدف النصر أمام الظفرة

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يسعى النصر إلى الاستفادة من حالة الإرهاق الآسيوي التي يعانيها شباب الأهلي والشارقة للانقضاض على المركز الثالث حينما يستضيف الظفرة عند التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الخامس متساوياً مع الشارقة، ولكل منهما 42 نقطة، متأخرين بفارق نقطة عن شباب الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفي ظل حالة الإجهاد والإرهاق التي عاناها شباب الأهلي والشارقة، ستكون الفرصة سانحة أمام لاعبي المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لتعزيز حظوظ النصر باحتلال أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة الذي أصبح مطمعاً للكثير من الفرق، خصوصاً بعد المشاركة الإيجابية من جانب الشارقة والوحدة، وتأهلهما إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

وتُشكل مباراة الظفرة، الذي يحتل ترتيباً متراجعاً في جدول الدوري (المركز 11)، برصيد 21 نقطة، فرصة مثالية للعميد للعودة مجدداً للتوهج، خصوصاً بعد نجاحه في الجولة الماضية بالفوز على ملعبه 3-1.

في المقابل، يدخل الظفرة المواجهة ضد الفريق الذي كسبه ذهاباً بهدفين دون رد في لقاء كانت الأفضلية الواضحة فيه للعميد.

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