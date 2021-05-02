مهدي: الفوز على الهلال لم يكن ضمن اهتمامات شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، أن «الفوز على الهلال السعودي، أول من أمس، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في أبطال آسيا لم يكن ضمن اهتمامات شباب الأهلي، وأن تركيز (فرسان دبي) على مواجهة بني ياس في الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي غداً الإثنين».

وكان شباب الأهلي ودّع البطولة القارية بتحقيقه فوزاً ثميناً على الهلال السعودي بهدفين دون رد أحرزهما البرازيلي خيسوس، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد «الزعيم» عند 10 نقاط في المركز الثاني ليتأهل إلى دور الـ16 مستفيداً من تعادل الدحيل القطري مع الأهلي السعودي.

وقال مهدي في مؤتمر صحافي: «لعبنا أمام الهلال بالبدلاء، إذ إن نتيجة المباراة لم تكن تعني لنا كثيراً، وأتوجه بالشكر إلى اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه والمباراة الجيدة التي قدموها، وأتمنى التوفيق للهلال في المباريات المقبلة».

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