الجابري: أعتز بموسمي الحالي مع العربي

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

كشف لاعب العربي، العماني فارس الجابري، الذي شارك ضمن فئة المواليد وسجل ثمانية أهداف وصنع أربعة، وأسهم في حصول فريقه على المركز السادس بدوري الدرجة الأولى، عن تطلعاته إلى الانضمام للمنتخب العماني.

وقالة الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بموسمي مع العربي، وكان بإمكاننا تحقيق مركز أفضل، لولا بعض الغيابات المؤثرة والإصابات والمنافسة القوية، كما أتطلع مستقبلا للعب في دوري الخليج العربي».

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