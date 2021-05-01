الشارقة يقبض على لقب تاريخي أول في سلة "كأس نائب رئيس الدولة"

المصدر: جوني جبور- دبي

توج فريق السلة في نادي الشارقة بفوزه على شباب الأهلي "82-81"، بلقبه الأول تاريخياً في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، وذلك المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي الوصل في دبي، في مسك ختام موسم مسابقات مرحلة الرجال.

وبانتصاره هذا أضاف الشارقة لقبه الثاني في الموسم الحالي، عقب تتويجه في الرابع من الشهر الماضي بلقب كأس رئيس الدولة، فيما اكتفى شباب الأهلي في انهاء موسمه بلقب وحيد، عقب تتويجه مارس الماضي ببطولة الدوري العام

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، ورئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي اللواء محمد أحمد المري، ورئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، وأعضاء اتحاد كرة السلة، بتقليد شباب الأهلي الميداليات الفضية، والشارقة الذهبية وكأس البطولة.

وعرف الشارقة خلال مجريات الشوط الأول، كيفية ضمان الانتصار في النهائي بشكل مبكر، بعد أن أحكم لاعبي "الملك" قبضتهم على نتيجتي الأول والثاني بواقع "28-18 و27-13"، ووضع فارق بلغ 14 نقطة، سمح للشارقة خلال الشوط الثاني، في الصمود أمام الصحوة المتأخرة للاعبي شباب الأهلي، والفوز بالمباراة، رغم نيل "فرسان دبي" الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع "20-11 و30-16".

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