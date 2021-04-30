كارتابيا يواجه الصعوبات بصورة وتعليق

نشر لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، صورة على حسابه في «إنستغرام»، مرتدياً قميص شباب الأهلي، وعلق عليها قائلاً: «عندما تكون الدنيا صعبة، لابد أن يكون لديك القوة للتغيير، وتكون أقوى». وكان شباب الأهلي قد رفع اسم كارتابيا من قائمة دوري أبطال آسيا قبل السفر إلى السعودية، واكتفى بوجود كل من البرازيلي كارلوس إدواردو، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، واللاعب المقيد في فئة المقيمين، البرازيلي إيغور خيسوس.

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