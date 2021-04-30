«فراسة» بطلة كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: وولفرهامبتون - الإمارات اليوم

هيمنت خيول إسطبلات شادويل على المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ طوله 1400 متر، والذي جري أول من أمس، بمضمار وولفر هامبتون، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتُوجت «فراسة» لإسطبلات شادويل، بقيادة الفارس مارك جريهان، بطلة للسباق، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، لتتفوق بفارق رأس عن وصيفتها ورفيقة إسطبلها «الدانة» بقيادة دانييل مسكت، وجاء في المركز الثالث بفارق 6.5 طول، «السمسام» بقيادة الفارس ريان تيت، وبإشراف المدرب فيليب كولنجتون.

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