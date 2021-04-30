الشمسي: اقتربنا كثيراً من تجديد عقد مدرب فريق الإمارات جوجيكا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

قال رئيس مجلس ادارة نادي الإمارات، محمود الشمسي إن «شركة كرة القدم تدرس فكرة تجديد عقد مدرب الفريق الحالي، المقدوني جوجيكا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد النجاح الذي حققه في الفترة الماضية، وذلك من أجل تأمين عامل الاستقرار الفني».

وأكد لـ«الامارات اليوم»: «المدرب جوجيكا مرشح كبير لقيادة الفريق في الموسم المقبل، نجح في قيادة الفريق لدوري الخليج العربي، وبدورنا ندرس جميع الخيارات، لكننا قريبين من تجديد عقد المدرب جوجيكا، وسنقوم بدورنا عمل تصور كامل عن الموسم المنتهي، وتطلعاتنا للموسم المقبل ورفعها إلى مجلس الإدارة للبت في هذا الموضوع».

وكان نادي الإمارات صعد إلى دوري الخليج العربي مجدداً، بعد أن حل بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما صعد العروبة من خلال المركز الأول محققاً 44 نقطة.

وتابع محمود الشمسي: «سعداء لتمكن الفريق من العودة إلى مكانته الرياضية الطبيعية، وهو ما يستحقه (الصقور) أن يكون بين أفضل الأندية في الدولة، وهدفنا المقبل البقاء والاستمرار بالوجود في دوري الأضواء». وتابع: «سنعمل على ذلك لتحقيق طموحات النادي، ولإسعاد جمهور الفريق».

وبخصوص استمرار الدولي الأردني ياسين البخيت مع الفريق، قال: «ننتظر تقرير الجهاز الفني عن لاعبي الفريق، والمراكز التي يحتاجها، وأيضاً المراكز التي تحتاج إلى غير ذلك من الدعم الفني، وبخصوص ياسين البخيت، فهو لاعب مميز وتمكن من الانسجام مع الفريق بشكل سريع، ونشيد بالأداء الذي قدمه والكثير من لاعبي الفريق، ونحن بصورة عامة نعتز بجميع اللاعبين ونثمن جهود الجميع، لذلك فإننا متمسكون بالنسبة الأكبر منهم خلال الموسم المقبل، وسنعمل على انتدابات ضرورية أخرى، كما نشيد بفوز اللاعب البرازيلي دا سيلفا بلقب هداف البطولة».

وبخصوص الميزانية المتوقعة للفريق للموسم المقبل، اوضح الشمسي: «تحديد الميزانية المطلوبة للفريق في الموسم المقبل يرتبط بتقرير المدرب قبل أن يتم رفعه إلى الجهات العليا، ونأمل أن تكون ميزانية قادرة على استقطاب لاعبين مميزين يمكنهم من الظهور بشكل فني جيد، ونأمل أن تزول جائحة (كورونا)، وأن نجد جمهور الفريق موجوداً في المدرجات لتشجيع ودعم الفريق».

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