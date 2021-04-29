شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور- دبي

ضرب فريق السلة في نادي شباب الأهلي موعداً مع الشارقة مساء غدٍ الجمعة، في نهائي كأس نائب رئيس الدولة، عقب تخطيهما بنجاح أول من أمس، الدور نصف النهائي، بفوز شباب الأهلي على الوصل (89-75) على صالة النصر، والشارقة على النصر (92-68) في صالة شباب الأهلي.

وعرف شباب الأهلي كيفية بلوغ النهائي بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع بواقع «29-23 و20-17 و23-17»، فيما اكتفى الوصل بنيل أفضلية الربع الثاني «19-18».

بدوره سيطر الشارقة على الربع الأول والثاني والثالث بواقع «28-21 و31-14 و22-15»، فيما اكتفى «العميد» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع «18-13».

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