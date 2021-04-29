ختام دوري «الإمارات لونجين» للقفز اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تختتم اليوم منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، وهي المنافسات التي يحتضنها النادي للأسبوع الثاني على التوالي، ويتألف حفل ختام الدوري من 14 منافسة تقام على مدى يومين، وتنطلق عصر اليوم بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتختتم مساء غدٍ على الميدان الرملي الخارجي.

وتضم قوائم المشاركين أفضل 10 مراكز لكل فئة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، و30 فارساً من أصحاب أفضل النقاط في كل فئة.

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