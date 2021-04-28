الشريف والمرزوقي يتنافسان على منصب رئيس اتحاد السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة غلق باب الترشح لانتخاب مجلس الإدارة، الذي سيقود الاتحاد في الدورة الانتخابية 2020-2024، إذ تقدم 14 نادياً بطلب للترشيح على عضوية مجلس الإدارة، فيما تقدم عادل المرزوقي عن نادي الجزيرة، والدكتور أحمد سعد الشريف عن نادي الوصل، بطلب الترشح لمنصب الرئيس.

من جانبه، أكد عضو لجنة الانتخابات المتحدث الرسمي، حسن المرزوقي، تقدم تسعة أندية بالترشح لمنصب عضوية مجلس الإدارة، وهم علي الكعبي من الفجيرة، سعيد الجسمي (الوحدة)، جمعة البلوشي (العين)، عامر عيسى (النصر)، خليفة الكعبي (دبا الفجيرة)، خالد المازمي (الذيد)، أحمد الحوسني (تراث الإمارات)، فيصل المرزوقي (الظفرة)، إسماعيل الحوسني (بني ياس)، وتقدم على منصب العنصر النسائي مريم الشامسي (العين) وفاطمة محمد (الشارقة).

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «ستقوم لجنة الانتخابات بفحص الاستمارات المقدمة وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، يوم 10 مايو المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون على القائمة في 11 مايو ويغلق في 18 من الشهر نفسه، وستقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 24 مايو، على أن تقام الانتخابات في 26 مايو بمكان سيتم تحديده في وقت لاحق».

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