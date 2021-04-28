الشارقة يضرب موعداً مع الجزيرة في نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ضرب فريق اليد في نادي الشارقة موعداً، غداً، مع الجزيرة، في نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة، المقرر إقامته على صالة نادي الوصل بدبي، عقب تخطيهما بنجاح، أول من أمس، الدور نصف النهائي، بفوز الشارقة على شباب الأهلي بنتيجة 26-22، والجزيرة على النصر 30-25، في مباراتين أقيمتا على صالتَي ناديَي النصر وشباب الأهلي.

ويطمح حامل اللقب، فريق الشارقة، إلى الفوز بنهائي الكأس، الخميس المقبل، وجمع ثلاثية الموسم، عقب تتويجه بكأس الإمارات، وبطولة الدوري العام، فيما يسعى الجزيرة في النهائي إلى استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ انتصاره الأخير بلقب البطولة موسم 2015-2016.

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