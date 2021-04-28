67حكماً شاركوا في ورشة عمل «قضاة الملاعب» مع «فيفا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظّم اتحاد الكرة عبر تقنية الاتصال المرئي،أول من أمس، ورشة عمل لحكام الفريق الأول بمشاركة 67 حكماً، وذلك بالتعاون مع محاضرين دوليين من الاتحاد الدولي (فيفا)، وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، لمواصلة عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية.

وقدم محاور الورشة مدير إدارة الحكام في «فيفا»، ماسيمو بوساكا، وتضمنت حالات ضرب المنافس من دون كرة، والإنذارات والطرد والتسلل، وحالات منطقة الجزاء، كما تم عرض مقاطع فيديو لحالات تحكيمية من المباريات الماضية للمسابقات المحلية، حيثُ تمت مناقشة حكم المباراة في سبب اتخاذ القرار لتلك الحالة، والاستماع إلى آراء الحكام في القرار.

وأشاد بوساكا بالقرارات الصحيحة التي اتخذت في العديد من الحالات التحكيمية الصعبة، وطالب بضرورة التزام حكام الساحة بالتحرك والتمركز الصحيح، والتنسيق الجيد مع غرفة «الفار». ويواصل الحكام تنفيذ البرنامج الفني والبدني الذي انطلق قبل أسبوعين على ملاعب اتحاد الكرة في دبي، ويختتم الأسبوع الجاري.

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