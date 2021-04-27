رسمياً.. السماح بحضور الجماهير نهائي الكأس مع تحديد قائمة من الاشتراطات

المصدر: حميد نعمان - دبي

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارىء والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، السماح للجماهير بحضور نهائي كأس رئيس الدولة، بين النصر وشباب الأهلي، والذي يقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. مع اشتراط أن لا يتعدى الحضور نسبة 30% من سعة الملعب، وإبراز فحص سلبي لفيروس كورونا (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، بالنسبة لكل مشجع يرغب في الحضور.

وأكد الاتحاد في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم أن هذه الخطوة تأتي لمنح الجماهير فرصة لحضور النهائي والاستمتاع بالمباراة، بعد فترة من الغياب عن المدرجات بسبب الإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وشدد على أن الحضور سيتم وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة، مطالبا بضرورة الالتزام التام من كل الراغبين في حضور المباراة، والتي تقام يوم 16 مايو المقبل.

وأكد الاتحاد أنه سيتم السماح بحضور المباراة من لديه نجمة من التجارب السريرية للقاح كورونا، وكذلك لمن يظهر حالة E من الحاصلين على اللقاح عبر تطبيق الحصن، وكذلك إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبي للآخرين وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وسيتم خلال المباراة فرض التباعد الجسدي بين الحاضرين، وعدم السماح بمغادرة المقاعد إلا للضرورة، وارتداء الكمامة طوال الوقت، ومنع دخول أقل من 16 سنة إلى الملعب، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات الوقائية.

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