راشد الظاهري بطل «سوبر ماستر» للكارتينغ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز نجم الكارتينغ الإماراتي راشد الظاهري، أول من أمس، بسباق الجولة الأخيرة لفئة OK-Junior ضمن سلسلة «سوبر ماستر»، الذي أقيم على حلبة ساوث غاردا في إيطاليا بمشاركة 88 سائقاً من 33 دولة.

وهو الانتصار الرابع للظاهري هذا الموسم، حيث حقق أربعة انتصارات من أصل خمسة في سباقات الكارتينغ في بطولة العالم.

وقال راشد الظاهري في بيان صحافي: «أنا سعيد جداً بالفوز بالبطولة وبالسباق، وفخور جداً بتكرار نجاحي لعام 2019، ولكن هذه المرة في فئة أصعب وأكثر تحدياً، فأنا ممتن لفريقي ولكل من يدعمني».

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