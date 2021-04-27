«جاليلا» بطلة كأس مهرجان منصور بن زايد للخيول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تُوجت «جاليلا» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، بطلة لسباق كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي.

وسجلت البطلة زمناً قدره 2:13:50 دقيقة. ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وقال بيان صحافي: «شارك في السباق، البالغة جائزته المالية 30 ألف يور، تسع مهرات، حيث تصدرت السباق منذ البداية (جاليلا)، وظلت متمسكة بوقعها حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وحلت في المركز الثاني (إيلاف) لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب توماس دومليوت، وقيادة الفارس اورتيز مندزابل، فيما جاءت ثالثة (زارا ستار) لمهدي بن مسعود، بإشراف او تريجودت، وقيادة انتوني ويرل».

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