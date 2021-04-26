الجزيرة بطل كأس اليد للسيدات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توّج فريق سيدات نادي الجزيرة بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، بفوزه على النصر 30-29، في لقاء جمع الفريقين لحساب إياب الدور النهائي، إذ كان لقاء الفريقين ذهاباً، يوم الأربعاء الماضي، انتهى لمصلحة لاعبات الجزيرة بواقع 30-27.

وعقب انتهاء المباراة، توج رئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، بصحبه رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي الجزيرة، راشد الهاملي، ونائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، مروان سنكل، ومشرفة الرياضة النسائية في نادي النصر، نسرين بن درويش، وأعضاء اتحاد اليد، سيدات النصر بالميداليات الفضية، والجزيرة بالذهبية وكأس البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news