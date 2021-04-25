9 خيول في كأس مهرجان منصور بن زايد بفرنسا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي عصر اليوم فعاليات كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2000 متر.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويشارك في السباق البالغ جائزته المالية 30 ألف يور 9 مهرات، تتصدرها «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب توماس دومليوت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل. وخاضت «إيلاف» المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» والفرس «موفقة» ثلاثة سباقات في العام الماضي، فازت خلالها بسباق بري موناليزا لمسافة 2000 متر، متفوقة بفارق 3.75 أطوال عن «الاوسج» بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.

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