الشارقة يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نصف نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ضرب فريق اليد في نادي الشارقة موعداً يوم غدٍ الاثنين مع شباب الأهلي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة، خاتمة بطولات موسم الرجال، بعد أن تخطيا أول من أمس وبنجاح دور الثمانية، عقب تحقيق الشارقة لانتصارٍ عريض على ضيفه الوحدة «35-19»، وفوز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة «31-25» في صالة النصر.

كما شهد الدور نفسه احتياج النصر إلى شوط إضافي للفوز على جاره الوصل «31-30» في مباراة أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل «24-24»، قبل أن يتمكن الجزيرة من انتزاع آخر البطاقات المؤهلة للمربع الذهبي بفوزه على العين «30-28»، على صالة نادي الوصل، ليضرب بذلك «فخر أبوظبي» موعداً يوم غدٍ مع «العميد» في ثانية مواجهات نصف النهائي.

وعرف الشارقة كيفية الاقتراب خطوة إضافية نحو لقبه الثالث للموسم الحالي، عقب تتويجه بلقبي «كأس الإمارات» و«الدوري العام»، ونجح في إنهاء الشوط الأول متفوقاً على الوحدة بفارق 10 أهداف وبنتيجة «18-8»، قبل أن يواصل توسيع الفارق في الشوط الثاني وتسجيله لانتصاره العريض بواقع «35-19».

وفي سيناريو مغاير عانى شباب الأهلي لضمان إنهاء الشوط الأول متقدماً على دبا الحصن بنتيجة «13-10»، قبل أن يتمكن من الابتعاد بفارق الأهداف خلال الشوط الثاني والفوز بالمباراة بواقع «31-25». وفي أقوى المباريات، فرط الوصل بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بواقع «11-9»، وذلك بعد شوط ثان نجح خلاله النصر في استعادة زمام المبادرة وفرض التعادل في الثواني الأخيرة للقاء «24-24»، وفرض شوط إضافي لمدة خمس دقائق، ابتسمت بنتيجته لصالح الفريق الأزرق «7-6»، وقادته للفوز بالمباراة «31-30».

وفي ديربي الجارين، نجح الجزيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً على العين بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «18-11»، ما أتاح للاعبي «فخر أبوظبي» الصمود خلال الشوط الثاني في وجه الصحوة المتأخرة للاعبي «الزعيم»، وتحقيق الفوز بالمباراة بواقع «30-28».

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