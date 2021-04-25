الأوروغوياني أراوغو يقترب من الوصل مقابل 500 ألف دولار

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، طلب التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني ميشيل أراوغو، الذي يلعب في صفوف فلومينينسي، الفريق السابق الذي كان يدربه هيلمان قبل انتقاله لتدريب الوصل في ديسمبر الماضي.

وأوضحت صحيفة «لانسي» أن نادي فلومينينسي استبعد ميشيل أراوغو من قائمة الفريق، التي أعلن عنها النادي للمشاركة في كأس ليبرتادوريس، لافتة إلى أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى الوصل بداية من الموسم المقبل.

وأضافت: «أراوغو سينضم إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 2.8 مليون ريال برازيلي (500 ألف دولار) مع خيار شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة مقابل 16.8 مليون ريال برازيلي (ثلاثة ملايين دولار)».

وأشارت إلى أن نادي فلومينينسي يواجه مشكلة قبل إتمام عملية انتقال أراوغو إلى الوصل، وهي أن النادي البرازيلي لم يدفع المستحقات الخاصة بالنادي السابق للاعب البالغ من العمر 24 عاماً، مبينة أن نادي راسينغ الأوروغوياني طلب الحصول على 400 ألف دولار وهي متأخرات لم يدفعها فلومينينسي بداعي جائحة فيروس «كورونا»، وعدم قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، موضحة أن نادي راسينغ سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم حصوله على مستحقاته.

ويرتبط ميشيل أراوغو بعقد مع فلومينينسي حتى ديسمبر 2023، ويلعب بالقدم اليسرى، ويشارك مع النادي البرازيلي في مركز الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، بينما تبلغ قيمته السوقية 1.7 مليون دولار وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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