لاعب بديل ينقذ الشارقة من الخسارة الأولى في " أبطال آسيا" أمام باختاكور

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أنقذ المهاجم البديل محمد خلفان فريقه الشارقة من الخسارة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم بعد تسجيله هدف التعادل" 86" خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 وذلك بعدما كان فريقه متأخرا بهدف نظيف أمام باختاكور الأوزبكي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم 2021 التي يستضيفها نادي الشارقة

ورفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط محتفظا بالصدارة فيما رفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى ثلاث نقاط. ،علما أن تراكتور الإيراني رفع رصيده إلى ست نقاط عقب فوزه على القوة الجوية العراقي بهدف نظيف

نجح لاعب باختاكور إرين ديرديوك في تسجيل الهدف الأول لفريقه " 59" مستغلا خطأ دفاعي قاتل لدفاع الشارقة قبل أن يدرك الشارقة التعادل في الشوط الثاني.

حاول الشارقة خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي الوصول للمرمى الأوزبكي غير أن العابه افتقدت للتنظيم والتركيز الجيد وغياب التفاهم والانسجام بين خطوط الفريق لاسيما في الخط الامامي الذي ضم الثنائي البرازيلي كايو لوكاس وسالم صالح ومن خلفهما خالد باوزير ولوان بيريرا.

وتسبب تراجع الشارقة مع بداية الشوط الثاني وافتقاده لزمام المبادرة في اتاحة الفرصة للفريق الأوزبكي للتقدم وتسجيل هدف السبق

أجري مدرب الشارقة تغييرات في صفوف الفريق بهدف تعزيز الجانب الهجومي بعدما دفع بكل من سيف راشد وإيغور كورنادو في أول ظهور له مع الفريق بعد العودة من الإصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news