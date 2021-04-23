لابا كودجو: العمل الخيري طريقي للتواصل مع الجماهير

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي اقترب من إكمال موسمه الثاني مع «الزعيم»، إنه محب لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، مشيراً إلى أن «العمل الخيري هو طريقي للتواصل مع الجماهير».

ويدير لابا كودجو مجموعة من الأعمال الخيرية من خلال مؤسسته (LKF9 Caritas Tour) التي تهدف إلى دعم الأطفال الأيتام والمحرومين من الدراسة، وأوضح كودجو أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء علاقة إيجابية بينه وبين المحتاجين، وقال: «خارج كرة القدم هنالك حياة أخرى، ودعم المحتاجين أمر رائع ومهم للغاية».

وأضاف في حديث لموقع «أفريكا توب سبورت»: «الهدف هو الاقتراب أكثر من المحتاجين، أنا سعيد لأنني أنشأت هذه المؤسسة، كان من المهم إنشاء رابط مع أبناء بلدي من غير كرة القدم».

في جانب آخر، تحدّث عن كرة القدم في الإمارات، ووصفها بالممتعة، وقال إنها تضم مجموعة من اللاعبين الجيدين نظراً إلى أن أندية دوري الخليج العربي تحرص على التعاقد مع الأجانب من أصحاب الخبرة، مشيراً إلى أنه من واقع تجربته يرى أنها بطولة على مستوى جيد.

وقال: «أضمن لكم أن الدوري الإماراتي ممتع للغاية، وهناك الكثير من اللاعبين المميزين من الأجانب والمحليين». ويستمر عقد لابا كودجو حتى نهاية الموسم المقبل، في وقت تسعى الإدارة العيناوية لتجديد عقده قبل بداية الموسم الجديد، عطفاً على المستويات التي ظل يقدمها منذ وصوله، إذ سجل 31 هدفاً في دوري الخليج العربي.

• تسعى إدارة العين لتجديد عقد لابا كودجو الذي ينتهي الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news