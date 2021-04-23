تعاون بين اتحاد الكاراتيه والجامعة الملكية المغربية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

عقد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر الرزوقي، أول من أمس، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، جمعه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه محمد مقتابل، تم خلاله مناقشة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، ووضع أسس توقيع مذكرة تفاهم، تتضمن اتفاقية تعاون بين الاتحادين، بما يحقق تطوير منظومة اللعبة، والاستفادة من الخبرات الخارجية، على أن يتم توقيعها في الإمارات، بحضور رئيس الاتحاد الدولي أنطونيو سبينوس، ويُحدد موعد لها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك. وقال الرزوقي في تصريحات صحافية: «نحن على ثقة بأن مردود التعاون سيكون إيجابياً، ويخدم الطرفين، تحت مظلة عربية برؤى موحدة، كما تهدف إلى توفير الزخم المطلوب لاستمرارية الوجود القوي لرياضة الكاراتيه على الساحة الدولية».

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