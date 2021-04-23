زينب ولطيفة تنضمان إلى منتخب المبارزة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمبارزة ثنائي نادي الشارقة الرياضي للمرأة، زينب الحوسني، ولطيفة الحوسني، ضمن صفوف المنتخب المشارك في التصفيات الآسيوية المقررة إقامتها في أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري، وتعتبر مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة لها العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال اتحاد المبارزة في بيان: «يأتي اختيار هاتين اللاعبتين بعد الكفاءة العالية لهما خلال الفترات الماضية، وهما من العناصر المتميزة في صفوف المنتخب الوطني خلال فترات التجمع الأخيرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news