الشارقة يواجه طموحات الوحدة في كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يواجه الشارقة «حامل اللقب» طموحات ضيفه الوحدة في حصد لقب تاريخي أول في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد، حين يلتقي الفريقان في العاشرة مساء اليوم، في الدور ربع النهائي، الذي يشهد في التوقيت ذاته لقاء الجارين الوصل والنصر، الذي يقام على صالة نادي شباب الأهلي، وحلول فريقي الجزيرة والعين ضيفين على صالة نادي الوصل، ويسدل الستار على الدور بلقاء صالة نادي النصر، الذي يجمع شباب الأهلي مع دبا الحصن. ويطمح الوحدة إلى تخطي عقبة الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره في النسخة الـ44 الحالية، بشعار حصد لقب تاريخي أول في مسيرته بالبطولة.

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