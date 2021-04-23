موقف شباب الأهلي «الآسيوي» يتعقد في 4 دقائق

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تعقّد موقف شباب الأهلي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما فرّط الفريق في تقدمه بهدف، وتلقى هدفين في أربع دقائق خلال الوقت القاتل، ليخسر من أجمك الأوزبكي 1-2 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أول من أمس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند نقطة واحدة، ويرفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى أربع نقاط.

وبات شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز في المباريات الثلاث المقبلة بمرحلة الإياب، ورغم ذلك لن تكون الانتصارات الثلاثة كافية لمنح «فرسان دبي» بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما أنهى الفريق مرحلة الذهاب بحلوله في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر لائحة ترتيب المجموعة الأولى فريق الهلال السعودي برصيد سبع نقاط، بعدما فاز «الزعيم» على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3-1، بينما تساوى الأخير بأربع نقاط مع أجمك الأوزبكي الذي حقق أول انتصار في تاريخه بالبطولة القارية في دور المجموعات.

ورغم أن شباب الأهلي تقدّم بالهدف الأول عن طريق أحمد العطاس في الشوط الأول، وتألق حارس أجمك في التصدي لأكثر من فرصة خطرة سنحت لكل من البرازيلي كارلوس إدواردو والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ولكن «عمال المناجم» قلبوا الطاولة على شباب الأهلي في الوقت القاتل، بعدما أحرز هدفين في الدقيقة 87 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأهدر «فرسان دبي» مكاسب عدة من المباراة، خصوصاً أن مهدي علي أجرى خمسة تغييرات في تشكيلة الفريق التي خاضت المباراة السابقة أمام الهلال السعودي، وكانت التغييرات مثمرة جداً بعدما ظهر كل من حارب سهيل وأحمد العطاس وسالمين خميس بمستوى جيد جداً، كما أكد الأوزبكي ماشاريبوف تأثيره الإيجابي على أداء خط هجوم شباب الأهلي، ولكن الفريق أهدر فوزاً سهلاً، وبات يحتاج إلى حسابات معقدة حتى يتأهل إلى دور الـ16، سواء عن طريق الحصول على المركز الأول والذي ابتعد عنه الفريق بشكل كبير، أو عن طريق الحصول على المركز الثاني والمنافسة على أفضل ثلاثة فرق ستحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا.

من جهته، قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي إن المهمة أصبحت صعبة في التأهل إلى ثمن النهائي للبطولة القارية، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «بدأنا المباراة بشكل جيد وفي وجود خمسة لاعبين جدد في التشكيلة، وتقدمنا بالهدف الأول».

وأضاف: «كنا جيدين في بداية الشوط الثاني، ولكن تركيز اللاعبين تراجع في الجزء الأخير من المباراة ووقعنا في أخطاء سجل منها المنافس هدفين في الوقت القاتل».

وختم: «نعم جعلنا المهمة صعبة على أنفسنا بهذه الخسارة، لكن يجب علينا أن نفكر في المباراة المقبلة، ونسعى للإبقاء على حظوظنا في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16».

مهدي علي:

• «تركيز اللاعبين تراجع في الجزء الأخير من المباراة، ووقعنا في أخطاء».

• «علينا التفكير في المباراة المقبلة ونسعى للإبقاء على حظوظنا».

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