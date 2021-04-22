سباق الدراجات الهوائية لدورة ند الشبا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، منافسات سباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 75 كيلومتراً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في رمضان بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى 29 أبريل الجاري.

ويبدأ السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية في منطقة ند الشبا، ويختتم عند المكان ذاته.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «سيتوجب على المتسابقين الوجود قبل التاسعة مساء، نظراً لإغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية بداية من هذا التوقيت حتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات تفصل بين كل مجموعة والتي تليها دقيقتان».

وتتواصل منافسات سباق الدراجات الهوائية على مدار ثلاثة أيام، هي الخميس والجمعة والسبت، وذلك ضمن خمس فئات للهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، وسيكون سباق اليوم للفئة المفتوحة للرجال، فيما يقام يوم الجمعة 23 أبريل سباق فئة الهواة من المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وأصحاب الهمم، ويقام يوم السبت 24 أبريل سباق فئة الهواة المواطنين.

من جهة أخرى، تأهل فريق «أنكل سعيد»، الذي يضمّ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبدالرزاق أحمد، للمباراة النهائية للفئة البرونزية لبطولة البادل تنس، عقب تغلبه على الثنائي المكون من جوردي بيربينا وايغناسيو باروسو بمجموعتين دون رد 6-0 و6-3.

وتحكم فريق «أنكل سعيد» في مجريات المباراة وفرض سيطرة كاملة عليها، ليؤكد جدارته ببلوغ النهائي بعد مشوار ناجح تخطى خلاله الثنائي الدور الأول على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و7-5، ثم تغلب في الدور ربع النهائي على الثنائي لويس كوبو وسالفادور ميدينا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-6.

وضرب فريق «أنكل سعيد» موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي حميد الهاجري وفرحان هدّي اللذين تأهلا بدورهما على حساب توماس بينارويا وحازم شيش 7-6 و6-4.

وفي منافسات السيدات، ضمن الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك تأهلهما إلى نهائي الفئة البرونزية للسيدات، بعد تغلبهما على جيسيكا بالما ولولي غيريرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و5-7 و6-4.

وضمن منافسات الفئة الذهبية، بلغ الثنائي المكون من سعيد المري وكلادويو بوباديلا نصف النهائي، بعد تفوقهما على كريستيان دونيت واندريه ديلمار بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1، كما ضمن الثنائي خافيير جارسيا وألكسندر فاركوهارسن على حساب مارك سيريرا وفيكتور آرويز بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-0.

• 75 كيلومتراً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في رمضان بمجمع ند الشبا الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news