إطلاق بطولة «بادل تنس» الرمضانية للسيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، ونادي زعبيل، عن إطلاق بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات، التي تقام في الأول والثاني من مايو المقبل بمقر نادي زعبيل للسيدات في دبي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يتاح التسجيل للمشاركة في البطولة لجميع السيدات من عمر 18 سنة فما فوق، وذلك للاعبات من الفئة سي فقط، وسيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى 28 الجاري عبر التواصل مع نادي زعبيل».

وأضاف المجلس: «تقام المنافسات من الساعة 9:00 مساءً وتستمر حتى 1:30 بعد منتصف الليل، حيث تنطلق التصفيات في اليوم الأول من البطولة على أن تقام النهائيات وحفل تسليم الجوائز في اليوم الثاني، وستكون هذه هي البطولة الأولى من نوعها للسيدات، وستقام في أول ملعب بادل تنس معد خصيصاً للسيدات».

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