5 أسئـلــة.. بلال يوسف: الانضمام إلى المنتخب محصور في أندية محددة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

قدم لاعب فريق الفجيرة بلال يوسف نفسه بقوة في الموسم الراهن، رغم معاناة فريقه بسبب خطر الهبوط. ويعد بلال من لاعبي الارتكاز البارزين، ما جذب إليه أنظار بعض الأندية، التي رفض الإفصاح عنها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن كل تركيزه مع فريقه الذي يصارع من أجل البقاء.

ويؤكد بلال أن فرصة الفجيرة أفضل من عجمان منافسه المباشر في «القاع»، مشيراً إلى أن حلمه أن يكون ما قدمه في الموسم الحالي سبباً في التحاقه بالمنتخب الوطني، لكنه قال إن «الانضمام إلى المنتخب محصور في أندية محددة»، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يجد فرصة من بوابة أندية غير منافسة.

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