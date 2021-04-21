العين يستعد للدوري بمواجهة الظفرة ودياً اليوم

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

يستضيف استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، في العاشرة من مساء اليوم، المباراة الودية التي تجمع بين فريقي العين والظفرة، ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتأتي المباراة عقب خروج المبكر لـ«الزعيم» من بطولة دوري أبطال آسيا وحاجته إلى التحضير للمباريات المتبقية في الدوري، خصوصاً أنه ينافس للحصول على أحدى البطاقات الآسيوية، في وقت ضمن فيه الظفرة البقاء في دوري المحترفين.

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