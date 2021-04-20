الكشف عن شعار وموعد مونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات الدورة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة "25 متراً" في ديسمبر للمرة الأولى في مسيرتها الحافلة باحتضان نخبة الفعاليات الرياضية العالمية. ومع تبقي أقل من ثمانية أشهر على انطلاق الحدث العالمي، تم الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة التي ستشهد مشاركة نخبة سباحي العالم في المسافات القصيرة.

وتتضمن أجندة بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة "25 متراً" 44 مسابقة مختلفة للسباحة، تقام منافساتها في الاتحاد أرينا، التي تُعد أكبر صالة داخلية متعددة الاستخدامات في العالم، وافتتحت في جزيرة ياس عام 2020. وتقام منافسات البطولة من يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر إلى الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وستشهد استعراض مهارات ومواهب السباحين العالميين القادمين من جميع قارات العالم، حيث يتضمن الحدث العالمي منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي: السباحة الحرة، وسباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع.

وفي تعليق له بهذه المناسبة قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني في تصريح صحافي:" نفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة "25 متراً" في أبوظبي في شهر ديسمبر 2021، والتي تمثل إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة السخي لتنمية القطاع الرياضي وانعكاسه المباشر في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والترويجية، إلى جانب الحرص والاهتمام الكبيرين لاحتضان نخبة الفعاليات ودورهما في تعزيز فرص التلاقي والتواصل بين شعوب العالم على أرض التسامح والسلام".

وأضاف إن احتضان حدث عالمي بهذه القيمة يعكس المكانة الرائدة لأبوظبي وجهودها في عودة الحياة الطبيعية من خلال حملات التطعيم الكبيرة والتي تجاوزت الـ9 ملايين جرعة وخططها الكبيرة في مكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ما قادها لتكون الوجهة الأولى والأكثر أماناً في العالم. وقال "أبوظبي تفخر باستضافة بطولة العالم للسباحة في الوجهة الترفيهية العالمية "الاتحاد ارينا" في جزيرة ياس، بمشاركة دولية مميزة تفوق الـ 1000 متنافس ومشارك يمثلون أفضل السباحين الموهوبين في المسافات القصيرة من جميع أنحاء العالم، خصوصا وهي تأتي بعد ختام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الأمر الذي يؤكد مدى حجم وقوة المنافسات التي ستشهدها البطولة وطموحات السباحين للظفر بألقابها".

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