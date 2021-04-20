«أنكل سعيد» ينتزع بطاقة دور الثمانية للفئة البرونزية في البادل تنس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن فريق «أنكل سعيد» تأهله إلى ربع نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي، والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

ونجح فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعبدالرزاق أحمد، في انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و3-6 و7-5 في مباراة قوية من ناحية التنافس والتسابق في النتيجة بين الفريقين منذ انطلاق البطولة حتى الآن، كما ضمن فرحان هدى وحميد غانم الهاجري تأهلهما إلى ربع نهائي الفئة البرونزية على حساب جان كريستوف وفيليب داوسيت بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3. وحجزت أربعة فرق في فئتي الرجال والسيدات مقاعدها في دور نصف النهائي بواقع فريقين من الرجال وفريقين من السيدات، حيث حجز الثنائي ايميليو ميساس وماسون اكزافير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-1، ولحساب الفئة نفسها ضمن الثنائي مارتين نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني عبورهما إلى المربع الذهبي، بعد تغلبهما على سالم علي الحولي ومحمد عاصف بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 6-3 و6-2.

وفي بطولة السيدات الفئة البرونزية حقق الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك تأهلهما إلى نصف النهائي على حساب فيليبا فيرمينيو وماريا رودريغيز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-0 و6-0، وفي المباراة الثانية تأهل كذلك الثنائي المكون من جيسيكا بالما ولولي غيريرو إلى نصف النهائي على حساب ديانا سمر قدسي وفاطمة محمد عبدالله بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1.

وتتواصل منافسات بطولة البادل تنس، اذ تقام الليلة ثلاث مواجهات لحساب نصف النهائي، من بينها مباراة نصف نهائي السيدات، والتي تجمع جوسيبا بيك وسلمى بابيك مع جيسيكا بالما ولولي غيريرو، كما تقام مباراتان لحساب ربع النهائي في الفئة الذهبية، حيث يلتقي في الأولى عند التاسعة مساءً، خافير لوبيز وألكسندرفاركوهارسن مع مارك سيريرا وفيكتور أرويز، فيما يلتقي في الثانية سعيد المري وكلاوديو بوباديلا مع كريستيان دونيت وأندريه ديلمار.

من جانبه، أكد اللاعب الإماراتي، حميد الهاجري، أنه لم يتوقع قوة المنافسة في بطولة البادل تنس، مشيراً إلى أنه يشارك ضمن الفئة البرونزية والتي تضم لاعبين من جنسيات مختلفة، مثل فرنسا واسبانيا، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين المواطنين بفضل عامل الاحتكاك وكسب الخبرة منهم، موضحاً أنه يتطلع للفوز باللقب.

خيمة الفحص

أكملت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية كل الترتيبات الخاصة بخيمة الفحص التي أعدها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الصحة، في الصالة الرياضية بنادي الوصل الرياضي لإجراء فحوص «كوفيد-19»، التي ستُفتح أبوابها صباح اليوم بالمجان للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية.

وحثت اللجنة المنظمة للدورة جميع المشاركين على إجراء الفحص، حيث لن يسمح لأي مشارك بالدخول إلى السباق من دون نتيجة فحص سلبية، حرصاً على سلامة المشاركين، والاطمئنان على حالتهم الصحية قبل خوض منافسات الدرجات التي ستقام على يومين.

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