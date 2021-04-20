العين يقابل الظفرة ودياً غداً

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، عن خوض الفريق الأول لمباراة ودية أمام الظفرة في الساعة العاشرة من مساء بعد غد على استاد خليفة بن زايد، ضمن تحضيرات الفريقين لما تبقى من مباريات في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويحتل فريق العين المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، ولايزال منافساً على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بينما في المقابل يحتل الظفرة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، وقد ضمن البقاء.

وكان الفريق أجرى حصة تدريبية، أول من أمس، على استاد خليفة بن زايد، شهدت مشاركة معظم اللاعبين المؤثرين، على غرار الحارس خالد عيسى والمدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني والمهاجم التوغولي لابا كودجو.

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