الرباط الصليبي والغضروف يبعدان ناصر نور عن الوصل 6 أشهر

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إصابة لاعب «الإمبراطور»، ناصر نور، بقطع في الرباط الصليبي وفي الغضروف، مشيرة إلى أنه سيغيب عن الفريق فترة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت الشركة: «كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب ناصر نور، عقب مباراة الوصل ودبا الفجيرة الودية في الخميس الماضي، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وقطع في الغضروف الجانبي للركبة اليسرى، والتي سيغيب على أثرها فترة تصل إلى ستة أشهر».

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